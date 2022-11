PressFocus Na zdjęciu: Marek Hamsik

Marek Hamsik ma już 35 lat i niewykluczone, że niedługo zdecyduje się na zawieszenie butów na kołku. Agent piłkarza zdradził plany na przyszłość swojego podopiecznego.

Marek Hamsik powoli musi myśleć o przyszłości

Menadżer zawodnika zdradził, jakie propozycje otrzymuje jego klient

Słowak w tym momencie ma trzy oferty na stole

Marek Hamsik ponownie w Neapolu?

35-letni Marek Hamsik powoli planuje swoją najbliższą przyszłość. Niezwykle doświadczony środkowy pomocnik obecnie jest zawodnikiem Trabzonsporu i turecki zespół może przedłużyć z nim kontrakt o kolejne trzy lata, by weteran ciągle zawodowo grał w piłkę nożną. Innymi opcjami są dołączenie do sztabu reprezentacji Słowacji oraz posada dyrektorska w Napoli.

– Trabzonspor byłby gotowy zaproponować mu trzyletnią umowę, aby zatrzymać go w Turcji, gdzie wszyscy doceniają Marka. Selekcjoner reprezentacji Słowacji chciałby zapewnić mu jakąś rolę w jego sztabie, co podoba się żonie Hamsika, która najchętniej wróciłaby do domu. Często się także mówi o powrocie Marka do Neapolu na jakieś stanowisko dyrektorskie. Nie mielibyśmy nic przeciwko, lecz musimy to wszystko na spokojnie przemyśleć i podjąć decyzję – powiedział Martin Petras.

Marek Hamsik to żywa legenda Napoli – słowacki weteran wraz z “Azzurrimi” dwukrotnie wygrał Puchar Włoch i raz sięgnął po Superpuchar Italii. 35-letni pomocnik dla ekipy z Neapolu rozegrał 520 meczów, strzelił 121 bramek i zaliczył 103 asysty.

135-krotny reprezentant Słowacji w 15 spotkaniach trwających rozgrywek zdobył 2 gole. Pomysł powrotu Hamsika w nowej roli do Neapolu na pewno spodobałby się tamtejszym kibicom, których środkowy pomocnik przez wiele lat był ulubieńcem.

