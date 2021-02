Zlatan Ibrahimović imponuje skutecznością w tym sezonie Serie A. Szwed ma kontrakt z AC Milanem ważny do końca sezonu. Tymczasem dyrektor techniczny Rossonerich Paolo Maldini w jednej z ostatnich wypowiedzi dał do zrozumienia, że to od Ibry zależy, czy kontrakt zostanie przedłużony.

Zlatan Ibrahimović wrócił do Milanu w styczniu 2020 roku. Chociaż na początku powrót zawodnika na San Siro traktowano z przymrużeniem oka, mając na uwadze wiek Szwed, to dzisiaj trudno wyobrazić sobie Rossonerich bez Ibry.

W trakcie trwającej kampanii Serie A szwedzki napastnik zdobył 14 bramek w 11 spotkaniach. Mediolańczycy są aktualnie liderem rozgrywek. Władze Milanu mają natomiast mnóstwo pracy, bo z końcem czerwca tego roku wygasa kontrakt nie tylko Ibry. Do końca zbliżają się też umowy Gigi Donnarummy i Hakana Calhanoglu.

– Jesteśmy jednym z najmłodszych zespołów w Europie. Potrzebujemy lidera takiego jak Ibrahimović – powiedział Maldini w rozmowie BeinSport.

– Przekazał nam już, że przedłużenie kontraktu uzależnia od tego, jaki będzie jego stan zdrowia. Jeśli jednak nadal będzie utrzymywał taką dyspozycję jak ostatnio, to trudno spodziewać się tego, aby nie przedłużył kontraktu – zaznaczył Włoch.

Ibrahimović w trakcie minionego weekendu zaliczył swoje 500. i 501. trafienie w karierze. Szwed poprowadził tym samym Milan do zwycięstwa 4:0 nad FC Crotone. Mediolańczycy zanotowali jednocześnie 15. zwycięstwo w sezonie. Rossoneri z dorobkiem 49 punktów na koncie wyprzedza o dwa oczka drugi Inter Mediolan.