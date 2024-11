Maignan pokazuje, dlaczego jest liderem Milanu. Imponujące statystyki

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan jest fundamentem gry Milanu

Mike Maignan, choć Milan stracił 14 goli w 11 meczach Serie A, sam odpowiada za niewielką część z nich. Jego statystyki są imponujące – 27 obronionych strzałów, średnio 2,5 na mecz, a także zapobiegnięcie utraty 3,30 bramki według danych Sofascore. Jego znaczenie dla zespołu podkreślił Ole Gunnar Solskaer, który po wygranej Milanu 3:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów stwierdził: – Maignan był kluczowy dzięki swojej pewności i spokoju w budowaniu akcji.

Francuz dołączył do Milanu w 2021 roku, zastępując Gigio Donnarummę, i już w pierwszym sezonie pomógł zespołowi zdobyć mistrzostwo Serie A. Od tego czasu zanotował 48 czystych kont w 125 meczach, stając się jednym z filarów drużyny.

Maignan to jednak nie tylko bramkarz. Jego umiejętności rozgrywania piłki umożliwiają Milanowi płynne przechodzenie z obrony do ataku. Takie połączenie defensywnej pewności z ofensywną wizją czyni go jednym z najbardziej kompletnych golikiperów w Europie. Rossoneri liczą na jego formę zarówno w nadchodzącym meczu ligowym z Juventusem 23 listopada, jak i w ważnym starciu w Lidze Mistrzów ze Slovanem Bratysława trzy dni później.

Zarząd Milanu docenia wpływ Maignana na zespół zarówno na boisku, jak i w szatni. W związku z tym klub rozpoczął negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu z Francuzem. Według szefa scoutingu, Geoffreya Moncady, rozmowy z Maignanem oraz innym kluczowym zawodnikiem, Theo Hernandezem, przebiegają pomyślnie: – Wszyscy są tu szczęśliwi, nie widziałem nikogo, kto chciałby odejść.

