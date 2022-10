fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku pozwolił sobie na krytyczne opinie w kierunku The Sun. Belg jednocześnie zapowiedział podjęcie kroków prawnych po tym, jak na łamach brytyjskiego tabloidu pojawiło się zdjęcie, sugerujące, że zawodnik Nerazzurrich korzystał z e-papierosa podczas spaceru po Mediolanie.

Na wojennej ścieżce wydaje się, że będzie niebawem Romelu Lukaku z The Sun

Belg oburzył się po szlakującym go artykule

Niewykluczone, że sprawa będzie miał swój finał w sądzie

Lukaku wyprowadzony z równowagi

Romelu Lukaku latem tego roku zdecydował się na przeprowadzkę z Chelsea do Interu Mediolan. Reprezentant Belgii trafił do teamu z Serie A na zasadzie wypożyczenia. Tymczasem ostatnio Lukaku odczuwał skrajne emocje. Z jednej strony był rozbawiony doniesieniami The Sun, który dawał do zrozumienia, że piłkarz zaciągał się e-papierosem, a z drugiej był wściekły, bo informacje nie były prawdziwe.

“Zadarliście z niewłaściwą osobą” – napisał na swoim profilu na Insta Story.

“Moi ludzie wkrótce się z Wami skontaktują. Za opublikowanie zdjęcia, na którym pomyliliście mnie z kimś innym, poniesiecie konsekwencje. Zamieszczacie złe informacje” – czytamy dalej.

Gazeta po upływie czasu skasowała obraźliwy zawodnika post na Twitterze. W każdym razie nie usunęła artykułu. Aczkolwiek Lukaku został przeproszony przez The Sun za umieszczenie niewłaściwej fotografii.

Belgijski napastnik niewykluczone, że niebawem przedłuży o kolejny sezon umowę z Interem. Możliwe jest też, że klub z Mediolanu wykupi piłkarza latem 2024 roku. Lukaku od kilku miesięcy jest wyłączony z gry z powodu kłopotów zdrowotnych. Wszystko wskazuje na to, że Belg nie będzie mógł wystąpić także w starciu z Fiorentinę, które odbędzie się w najbliższy weekendy.

Inter sprzedał Lukaku do Chelsea latem minionego roku. W trakcie ostatniego okna transferowego wicemistrzowie Włoch wypożyczyli zawodnika za 10 mln euro.

