Przed 11. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

W 11. kolejce włoskiej Serie A dojdzie do hitu w Rzymie. AS Roma podejmie Napoli i postara się przerwać znakomitą passę gości. Ciekawie powinno być także w starciu Atalanta – Lazio. Przeczytaj poniżej opisy kilku konfrontacji. Sprawdź też nasze typy na wszystkie potyczki w ramach tej kolejki i aktualne kursy bukmacherskie.

Roma – Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Czy Napoli znowu wygra? Bardzo dużo osób zadaje sobie to pytanie. Zatrzymać graczy gości postara się Roma. Podopieczni Jose Mourinho także są w niezłej formie. Aktualnie rzymianie zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli. Do tej pory zgromadzili 22 oczka. W trzech poprzednich spotkaniach Roma za każdym razem wygrywała. Kilka dni temu pokonała w Genui Sampdorię 1:0. Napoli kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie tylko na krajowym podwórku, ale także w Lidze Mistrzów. Obecnie goście zajmują pierwsze miejsce (26 punktów). W poprzedniej kolejce zawodnicy z Neapolu pokonali na swoim terenie Bolognę 3:2.

Atalanta – Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Do ciekawego meczu dojdzie w Bergamo. Atalanta w tym momencie zajmuje drugie miejsce. Gospodarze jeszcze w tym sezonie nie zanotowali porażki. Obecnie mają 24 punkty. W poprzedniej serii gier Atalanta pokonała u siebie Sassuolo 2:1. Dobrze spisują się także zawodnicy ze stolicy. Lazio ma 21 punktów i zajmuje piąte miejsce. Goście zanotowali tylko jedną porażkę w tym sezonie. Ostatnio zremisowali natomiast na swoim terenie z Udinese 0:0. Tutaj stawiamy na kolejny podział oczek.

Milan – Monza. Typy, kursy, zapowiedź

Milan zagra na swoim terenie z beniaminkiem. Uważamy, że gospodarze zanotują zwycięstwo w tej potyczce. Mistrzowie Włoch w tym momencie są na najniższym stopniu podium. Ekipa z Mediolanu zgromadziła 23 punkty. Gospodarze mają na swoim koncie trzy kolejne wiktorie. Ostatnio zanotowali zwycięstwo w Weronie 2:1. Na 14. lokacie są piłkarze beniaminka. Zawodnicy gości zgromadzili w tym sezonie tylko dziesięć punktów. W ostatniej kolejce przegrali w delegacji z Empoli 0:1. Dużo wskazuje na to, że beniaminek znowu będzie musiał przełknąć gorycz porażki…

Serie A – typy na 11. kolejkę

Piątek (21 października)

20:45 Juventus – Empoli (1)

Sobota (22 października)

15:00 Salernitana – Spezia (1)

18:00 Milan – Monza (1)

20:45 Fiorentina – Inter (x)

Niedziela (23 października)

12:30 Udinese – Torino (1)

15:00 Bologna – Lecce (x)

18:00 Atalanta – Lazio (x)

20:45 Roma – Napoli (x)

Poniedziałek (24 października)

18:30 Cremonese – Sampdoria (1)

20:45 Sassuolo – Verona (1x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

11. kolejka Serie A: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 18:45 21 October 2022 Juventus Empoli 1.42 4.75 7.40 1.45 4.60 7.50 1.45 7.40 13:00 22 October 2022 Salernitana Spezia 2.02 3.35 3.65 2.05 3.50 3.80 2.04 3.80 16:00 22 October 2022 AC Milan Monza 1.40 5.00 7.35 1.40 5.25 7.50 1.40 7.60 Pokaż 7 więcej spotkań 18:45 22 October 2022 Fiorentina Inter 3.55 3.35 2.05 3.60 3.50 2.10 3.65 2.08 10:30 23 October 2022 Udinese Torino 2.00 3.30 3.75 2.00 3.50 3.90 2.03 3.90 13:00 23 October 2022 Bologna Lecce 2.18 3.10 3.50 2.20 3.25 3.60 2.21 3.60 16:00 23 October 2022 Atalanta Lazio 2.00 3.75 3.70 2.00 3.70 18:45 23 October 2022 Roma SSC Napoli 2.90 3.60 2.45 2.90 2.42 16:30 24 October 2022 Cremonese Sampdoria 2.45 3.40 3.00 2.49 2.95 18:45 24 October 2022 Sassuolo Verona 1.95 3.70 3.80 1.98 3.80 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2022 21:35 .

