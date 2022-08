Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan rzutem na taśmę uchronił się od wpadki na starcie nowego sezonu Serie A. Wicemistrz Włoch wygrał 2:1 z Lecce na stadionie beniaminka. Więcej wkrótce.

Lecce to jeden z trzech zespołów, który w minionym sezonie wywalczył awans do Serie A

Beniaminek ligi włoskiej mógł już na inaugurację bieżącej kampanii sprawić dużą niespodziankę

Finalnie Inter pokonał jednak ambitnego przeciwnika 2:1

Lukaku przypominał o sobie błyskawicznie

O godzinie 20:45 Inter rozpoczął sezon 2022/2023. Mediolańczycy w kampanii mają zamiar odzyskać utracone na rzecz Milanu mistrzostwo Włoch. Podopieczni Simone Inzaghiego wiedzieli, że lokalny rywal wygrał swoje spotkanie, więc musieli oni pokonać Lecce w sobotniej batalii na stadionie tegorocznego beniaminka.

Inter do bieżącego sezonu przystąpił wzmocniony Romelu Lukaku, który został wypożyczony z Chelsea na rok. Belg gwarantuje mediolańczykom ogromną jakość, czego potwierdzenie dostaliśmy już dwie minuty po pierwszym gwizdku sędziego. Ustawiony z lewej strony boiska Federico Dimarco, przerzucił ciężar gry na prawą flankę, gdzie Matteo Darmian zagrał futbolówkę głową tak, że ta wpadła w kozioł i trafiła do Lukaku, który bez problemu umieścił ją w siatce. Wicemistrz Włoch przez resztę pierwszej połowy miał kontrolę na boiskowymi wydarzeniami, ale nie imponował formą. Lecce oddało tyle samo strzałów, co Inter.

Ambitna postawa nie wystarczyła do punktu