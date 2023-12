IMAGO / Paola Garbuio / LaPresse Na zdjęciu: Luis Alberto oraz Diego Coppola

Lazio nie potrafiło wyjść zwycięsko ze starcia z Hellasem Verona

Na Stadio Marcantonio Bentegodi padł remis 1:1

To kolejna duża wpadka “Biancocelestich”

Lazio remisuje z Hellasem Verona

Sobotnie zmagania w Serie A otworzyło spotkanie Lazio z Hellasem Verona. “Biancocelesti” po trzech zwycięstwach z rzędu chcieli dołożyć kolejną cegiełkę do ligowego dorobku. Ostatecznie z miasta miłości wywieźli zaledwie jedno oczko.

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze Lazio. A konkretnie zrobił to Mattia Zaccagni, dla którego było to przełamanie po kilku słabych występach. Drugi gol w tym spotkaniu padł w 70. minucie. Do wyrównania doprowadził Thomas Henry. Finalnie zawodnicy Maurizio Sarriego nie zdołali zadać ostatecznego ciosu. Starcie na Stadio Marcantonio Bentegodi zakończyło się remisem 1:1.

Lazio w kolejnym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt. Hellas Verona natomiast zagra na Stadio Artemio Franchi z Fiorentiną.

Hellas Verona – Lazio 1:1

Henry (70′) – Zaccagni (23′)

