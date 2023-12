IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Felipe Anderson

Felipe Anderson zbliża się do odejścia z Lazio

Brazylijczykowi kończy się kontrakt w czerwcu 2024 roku

Zainteresowany nim jest Juventus

Felipe Anderson na radarze Juventusu

Kontrakt Felipe Andersona z Lazio wygasa w czerwcu i niewiele wskazuje na to, że zostanie przedłużony. Na ten moment rozmowy dotyczące ewentualnego odnowienia umowy zostały zatrzymane.

30-letni piłkarz prawdopodobnie liczy na odejście do silniejszego klubu. Może to okazać się prawdą, ponieważ według Matteo Moretto piłkarzem zainteresowany jest Juventus. Bianconeri słyną z tego, że przechwytują zawodników z wygasającymi kontraktami. Ten sezon dla Starej Damy jest bardzo udany, co może skłonić piłkarzy do przenosin.

W tym sezonie Brazylijczyk wystąpił w 20 meczach rzymskiego klubu. Zanotował w nich 4 asysty i zdobył jedną bramkę. To nie jest aż tak imponujący bilans, ale całe Lazio znajduje się w małym kryzysie.

