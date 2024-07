Koniec zwlekania. Czas na decyzję o przyszłości Chiesy w Juventusie

Federico Chiesa ma za sobą nie udane Euro 2024. Teraz nadszedł czas, by wreszcie zdecydować o przyszłości. "Calciomercato" donosi, że wszelkie rozmowy, które były odkładane ze względu na turniej w końcu będą musiały się odbyć, a gwiazdor i Juventus nie mogą już dłużej zwlekać z decyzją.

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa i Juventus nie mogą dłużej zwlekać

Przed Euro 2024 wszystkie rozmowy w Juventusie dotyczące przyszłości Federico Chiesy były odkładane na później. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2025 roku, a najważniejszym celem było skoncentrowanie się na mistrzostwach Europy. Jednak po bolesnym odpadnięciu Włoch z turnieju, kwestia przyszłości Chiesy staje się nieunikniona.

Włochy, pod wodzą Luciano Spallettiego, wróciły z Niemiec z pustymi rękoma, co zakończyło wszelkie nadzieje na udane mistrzostwa. Federico Chiesa, uważany za jednego z kluczowych zawodników reprezentacji, niestety nie spełnił oczekiwań. Jego forma na Euro pozostawiała wiele do życzenia, co tylko nasiliło spekulacje dotyczące jego przyszłości w Juventusie.

Teraz, gdy Euro dla Włochów jest już zakończone, nadszedł czas na decyzje dotyczące przyszłości Federico Chiesy. Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku, a Juventus i jego kibice czekają na klarowne deklaracje. Włodarze klubu muszą podjąć decyzję, czy będą dążyć do przedłużenia umowy z utalentowanym skrzydłowym, czy też rozważą jego sprzedaż, aby zdobyć fundusze na inne transfery.

Chociaż Chiesa nie zachwycił na Euro, jego talent i potencjał są niepodważalne. Kibice mają nadzieję, że po krótkim odpoczynku wróci do klubu z nową energią i będzie kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie. Decyzje, które zostaną podjęte w najbliższych tygodniach, będą miały ogromny wpływ na przyszłość zarówno piłkarza, jak i całego klubu.

