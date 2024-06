Reprezentant Polski za drogi dla klubu Serie A

W zimowym okienku transferowym Karol Świderski na zasadzie półrocznego wypożyczenia przeniósł się do Serie A. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Hellasu Verona nie ma środków finansowych, by wykupić reprezentanta Polski z Charlotte FC.

Sipa US / Alamy News Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski opuści Hellas Verona?

Hellas Verona w lutym wypożyczył Karola Świderskiego z obowiązkiem wykupu w przypadku utrzymania w Serie A. Zadanie zostało osiągnięte i wydawało się, że klub zdecyduje się zakontraktowanie 27-letniego napastnika na stałe. Charlotte jest skłonne sprzedać Świderskiego za 4 miliony euro.

Okazuje się jednak, że Hellas nie dysponuje wystarczającymi środkami, żeby wykupić Polaka. Były piłkarz Jagiellonii Białystok wystąpił w 15 meczach i zdobył dwie bramki – z Sassuolo oraz Torino. Klub jest zadowolony z postawy Świderskiego. – Włosi chcieliby go zostawić, jednak nie na takich warunkach – twierdzi Tomasz Włodarczyk.

Zdaniem informacji, do jakich dotarł dziennikarz, rozmowy między klubami trwają. Duże znaczenie może mieć to, jak Świderski zaprezentuje się na nadchodzących mistrzostwach Europy 2024. Snajper został powołany przez Michała Probierza do wstępnej kadry reprezentacji Polski na turniej w Niemczech.

Świderski w zimą 2019 roku przeniósł się z Dumy Podlasia do PAOK-u Saloniki i został mistrzem Grecji. Trzy lata później wylądował w amerykańskim Charlotte FC. W ciągu dwóch lat rozegrał 70 meczów, w których strzelił 25 goli i dołożył 13 asyst. Od pół roku gra w Hellasie Verona. Najbliższe tygodnie pokażą, czy dalej będzie kontynuować karierę we Włoszech.