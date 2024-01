Torino zdecydowało się na uruchomienie klauzuli, która automatycznie przedłużyła kontrakt Karola Linetty'ego do 2025 roku. Włoski klub poinformował o tym za pośrednictwem portalu X.

Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Karol Linetty

Obecna umowa reprezentanta Polski wygasała w czerwcu 2024 roku

Karol Linetty zostanie w Torino do 2025 roku, klub zdecydował się aktywować klauzulę w kontrakcie

Środkowy pomocnik pod koniec roku zebrał dobre recenzje za swoją grę

Karol Linetty zostanie w Torino do 2025 roku

Karol Linetty w spokoju może przygotowywać się do drugiej części sezonu. Mimo iż nie jest kluczowym piłkarzem Torino i nie zawsze wybiega na boisko w pierwszym składzie, to “Toro” jest zadowolone z jego gry. Włoski klub oficjalnie potwierdził, że umowa Polaka została przedłużona do 2025 roku, dzięki specjalnej klauzuli w kontrakcie.

Esercitata l'opzione per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 per Karol Linetty 💪#SFT pic.twitter.com/oZrDCZcvZE — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 3, 2024

47-krotny reprezentant Polski trafił do Włoch w 2016 roku. Na początku przygody z Serie A występował w barwach Sampdorii. W 2020 roku za 7.5 miliona euro przeniósł się do Turynu. Od tego czasu zagrał w Torino 97 spotkań.

“Granata” zajmuje obecnie 10. miejsce w Serie A z dorobkiem 24 punktów. Po rozegraniu połowy sezonu mają, póki co bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Cagliari, które jest na pierwszym zagrożonym spadkiem miejscu ma 10 punktów mniej niż zespół polskiego pomocnika.

