Amorim o krok od Manchesteru United. Zdradził, kiedy wszystko się wyjaśni

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United dogadany ze Sportingiem? Amorim zdradza szczegóły

Erik ten Hag nie podołał w kolejnym sezonie, dlatego Manchester United postanowił go zwolnić. Awaryjnie zastępuje go Ruud van Nistelrooy, podczas gdy władze klubu dogadują temat jego docelowego następcy. Faworytem do objęcia posady na Old Trafford jest Ruben Amorim. Do sprawy odniósł się już oczywiście sam zainteresowany, który przyznaje, że jest gotów na pracę w klubie z najwyższej półki. Szybko porozumiał się z Manchesterem United i zamierza opuścić Sporting jeszcze w trakcie sezonu.

W ostatnich dniach toczyły się rozmowy między klubami. Choć Amorim ma w umowie wpisaną klauzulę wykupu, strony przystąpiły do negocjacji. Sporting liczy, że Amorim poprowadzi drużynę jeszcze w kilku najbliższych meczach, w tym przeciwko Manchesterowi City w Lidze Mistrzów. Czerwonym Diabłom zależy natomiast, aby Portugalczyk jak najszybciej zasilił ławkę trenerską.

Nieoficjalnie mówi się, że Amorim ma wylądować w Manchesterze United po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Sam zainteresowany zdradza, że wszystko wyjaśni się po piątkowym meczu Sportingu z Estrelą Amadora.

– To są negocjacje między dwoma klubami. Nie jest łatwo, nawet w przypadku klauzuli wykupu. Będziemy mieli tę sytuację wyjaśnioną po piątkowym meczu. Wtedy wszystko się wyjaśni w stu procentach. Trzeba więc poczekać, a po meczu zapadnie oficjalna decyzja – zaznaczył Amorim.

Latem Amorim był łączony z Liverpoolem, lecz ostatecznie następcą Juergena Kloppa został Arne Slot.