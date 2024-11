Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Dlaczego Urbański nie gra we Włoszech?

Kacper Urbański to zdecydowanie jedno z odkryć ostatnich lat, a właściwie to ostatniego roku. Reprezentant Polski przebojem wdarł się do zespołu Michała Probierza i miał okazję zagrać nawet na Euro 2024 w Niemczach. Poza tym do tej pory w narodowych barwach rozegrał już jedenaście spotkań. W poprzednim sezonie także z bardzo dobrej strony pokazywał się w zespole Bolognii prowadzonym przez Thiago Mottę.

Jednak po zmianie sterów i przejęciu klubu przez Vincenzo Italiano, jego rola znacząco spadła. W tym sezonie 20-letni Polak ma na koncie tylko dziewięć spotkań i jedną bramkę. W sumie jednak przekłada się to na nieco ponad 370 minut. W sumie w całym poprzednim sezonie rozegrał on 25 spotkań, tak więc w aktualnym tempie trudno będzie mu do tego wyniku się zbliżyć. Dlaczego Urbański tak mało gra w tym sezonie w Bolonii? Na to pytanie odpowiedział Luca Pincherle, dziennikarz z Włoch w rozmowie z “TVP Sport”.

– Trener Italiano widzi Urbańskiego na pozycji ofensywnego pomocnika lub drugiego napastnika, a w tych rolach nieco brakuje mu fizyczności, którą ma na przykład Jens Odgaard. W tym momencie Bolonia szuka różnych rozwiązań, więc Urbański musi po prostu ciężko pracować. […] Technicznie prezentuje wysoką jakość, ale być może brakuje mu trochę fizyczności – ocenił Luca Pincherle w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

Czytaj więcej: Trener Omonii o Legii: “Gramy z największym polskim klubem. Oczy moich piłkarzy mają płonąć”