PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man United musi ratować sezon, Erik ten Hag wierzy w zwycięstwo

Manchester United w sobotę stanie przed ostatnią szansą, aby zakwalifikować się do Ligi Europy w przyszłym sezonie. Czerwone Diabły sezon w Premier League zakończyli na 8. miejscu i wciąż nie są pewni gry w europejskich pucharach. Choć o triumf w krajowym pucharze nie nie będzie łatwo, to Erik ten Hag nie traci wiary w końcowe zwycięstwo. Holender na konferencji prasowej zapewniał, że jego podopieczni tak jak w przeszłości pokażą się z dobrej strony w starciu z silnym rywalem.

– Nie, ale finał Pucharu Anglii to wielkie wydarzenie. Nawet jeśli ten sezon nie poszedł po naszej myśli, znaleźliśmy się tutaj i mamy ogromną szansę. Nie było nam łatwo, ale musimy to zrobić i zrobimy to. Musimy wierzyć, że tak jak robiliśmy to w poprzednim sezonie przeciwko silnym rywalom zagramy swój najlepszy futbol – mówił Erik ten Hag cytowany przez portal Manchester Evening News.

– Przede wszystkim chodzi o trofea, a my mamy dużą szansę na zdobycie pucharu. Przez ostatnie dziesięć lat nie było ich zbyt wiele. Stoimy przed szansą na zdobycie drugiego trofeum w ciągu dwóch lat – tłumaczył Holender.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że przyszłość Erika ten Haga na Old Trafford została wyjaśniona. Holender nawet w przypadku zwycięstwa w finale z Manchesterem City ma zostać zwolniony. 54-latek w rozmowie z prasą nie chciał komentować ewentualnego zwolnienia.

– Nie mam nic do powiedzenia. Skupiam się tylko na pracy, którą mam do wykonania. Najpierw na zwycięstwie w sobotni meczu, a później na projekcie. Kontynuowaniu projektu – odpowiedział stanowczo Erik ten Hag.