Juventus ma nadzieję, że wygra odwołanie od decyzji prokuratury, która doprowadziła do odjęcia 15 punktów w ligowej tabel. Stara Dama wierzy, że kara może zostać anulowana po tym, jak Federico Cherubini i Fabio Paratici wygrali apelację, która umożliwi obrońcom bianconerich dostęp do „tajnego dokumentu”, którym posługiwał się prokurator FIGC.

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Juventus wierzy, że nastąpi przełom w procesie

Stara Dama uzyskała zgodę na dostęp do tajnych dokumentów

Ma on pomóc w wygraniu apelacji

Juventus uzyskał dostęp do tajnego dokumentu

To tylko kwestia techniczna, ale Juventus ma nadzieję, że będzie to miało kluczowe znaczenie w ich apelacji o cofnięcie 15-punktowej kary. Giganci Serie A oficjalnie złożyli odwołanie do CONI 23 lutego 2023 r.

Wiele włoskich mediów twierdzi, że sąd przyjął apelację Cherubiniego i byłego dyrektora Paraticiego, która pozwoli obrońcom Juventusu przeanalizować dokument, który do tej pory był utrzymywany w tajemnicy.

Odnosi się do formalnego wniosku złożonego przez COVISOC do prokuratora FIGC w dniu 14 kwietnia 2021 roku. W tym dokumencie COVISOC, włoska komisja nadzorcza ds. profesjonalnych klubów piłkarskich, zwróciła się o wyjaśnienie domniemanych zawyżonych wartości transferów, które sztucznie miały podnieść zyski kapitałowe klubu.

Według prawników Juventusu, postępowanie zostało otwarte 21 kwietnia 2021 roku. Od tego dnia Prokurator miał 60 dni na dochodzenie i 30 dni na rejestrację rozprawy. Oznacza to, że wszystkie dokumenty zdobyte po 14 lipca 2021 r., za które nałożono 15-punktową karę, nie mogłyby być brane pod uwagę. Jest jeszcze jednak za wcześnie, aby ocenić, czy to wystarczy, aby Stara Dama wygrała odwołanie.

Zobacz również: Juventus nie musi szukać następcy Wojciecha Szczęsnego?