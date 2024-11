Juventus przygotowuje się do kolejnych rozmów z gwiazdorem ws. nowej umowy

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus chce przedłużyć kontrakt z Vlahoviciem

Dusan Vlahović to zawodnik o dużym potencjale, ale wciąż poszukujący pełnej definicji swoich umiejętności technicznych i charakteru. Choć jego dorobek bramkowy na początku sezonu jest całkiem niezły to nie zmienia to postrzegania go jako zawodnika, który jeszcze nie osiągnął statusu prawdziwej gwiazdy. Być może ma to związek z wieloma niewykorzystanymi sytuacjami.

Rozmowy na temat przedłużenia kontraktu z Juventusem znajdują się w fazie wstępnej, co jest wynikiem pewnych niejasności dotyczących ostatecznych warunków nowej umowy. Klub oraz przedstawiciele piłkarza muszą ustalić, jakie wynagrodzenie i warunki kontraktu będą satysfakcjonujące dla obu stron. Aktualny kontrakt Vlahovicia opiewa na kwotę 12 milionów euro rocznie, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie.

Juventus planuje obniżyć podstawowe wynagrodzenie w nowej umowie, co ma zostać zrekompensowane różnymi bonusami oraz rozłożeniem wypłat na dłuższy okres. Przewiduje się, że ostateczny konsensus może zostać osiągnięty na poziomie około 10 milionów euro z bonusami, a umowa mogłaby zostać przedłużona do 2027 lub 2028 roku.

Vlahović w tym sezonie Serie A zdobył już sześć goli w dziesięciu meczach. Do tego dorobku dołożył też dwa trafienia w Lidze Mistrzów. Często jest jednak krytykowany za słabą dyspozycję.