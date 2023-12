IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Wkrótce może rozstrzygnąć się przyszłość Dusana Vlahovicia

Juventus właśnie rozpoczął rozmowy ws. kontraktu z Serbem

Zawodnik w ostatnim czasie był łączony m.in. z Chelsea, Arsenalem i Manchesterem United

Juventus zatrzyma Dusana Vlahovicia?

Kontrakt Dusana Vlahovicia z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Jednak Juventus chce zabezpieczyć przyszłość reprezentanta Serbii, podpisując z nim nową umowę. “La Gazzetta dello Sport” donosi, że turyński klub właśnie rozpoczął negocjacje z zawodnikiem.

Nie jest tajemnicą, że Dusan Vlahović wzbudza ogromne zainteresowanie wśród gigantów. Serb ostatnio był łączony m.in. z Arsenalem, Manchesterem United czy Chelsea. Wymienione klub jednak mogą obejść się smakiem. Jeśli zawodnik przedłuży umowę z Juventusem, to jego przeprowadzka do Premier League prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Sam zawodnik ostatnio wspominał, że dobrze czuje się w Turynie i nie chce zmieniać otoczenia.

Dusan Vlahović w obecnie trwającej kampanii rozegrał 12 spotkań w koszulce “Starej Damy”. W tym czasie udało mu się pieciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 23-latka na 70 milionów euro.

