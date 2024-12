Liverpool i Man City walczą o gwiazdę. The Reds zyskują przewagę

Liverpool i Manchester City toczą zaciętą walkę o podpisanie kontraktu z Martinem Zubimendim. Jak informuje serwis The Telegraph, to klub z Anfield zyskuje przewagę.

Źródło: The Telegraph

Zubimendi na radarze Liverpoolu i Man City

Liverpool uznał Martina Zubimendiego za priorytetowy cel transferowy już latem tego roku. Hiszpan po triumfie na Euro 2024 szybko trafił na radar The Reds i w pewnym momencie był bardzo blisko przenosin. Jednak ostatecznie gwiazdor Realu Sociedad zdecydował się pozostać w La Liga.

Drużyna Arne Slota świetnie się spisuje w tym sezonie i ma poważną szansę na trofea. Mimo tego plotki o potrzebie wzmocnienia składu nie ustają. Zubimendi nadal jest na szczycie listy życzeń Liverpoolu, ale z powodu kontuzji Rodriego, Manchester City również widzi w nim idealne uzupełnienie dla swojej linii pomocy.

Niemniej jednak najnowsze doniesienia The Telegraph wskazują, że sytuacja nie jest tak korzystna dla Obywateli, jak się wydawało. Hiszpański zawodnik ma obawy związane z rywalizacją w City. Zubimendi wie, że choć Rodri jest chwilowo nieobecny, jego powrót może ograniczyć jego miejsce w zespole.

Liverpool chciałby wykorzystać tę szansę, aby przekonać Zubimendiego do przenosin na Anfield. Klub chce zaoferować mu kluczową rolę w projekcie budowanym przez Slota. Czerwona część Merseyside stara się nie przegapić okazji i zamierza wzmocnić swój skład, aby walczyć o najwyższe cele.

Punktem zwrotnym w negocjacjach może być fakt, że Zubimendi nie chce być jedynie rezerwowym w Manchesterze. Liverpool liczy, że to wystarczy, aby przekonać go do transferu.