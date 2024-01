Imago / Alberto Gandolfo Na zdjęciu: Danilo

Danilo w najbliższych miesiącach podpisze z Juventusem nowy kontrakt

Obrońca odrzucił propozycję z Arabii Saudyjskiej, a wcześniej z Bayernu oraz Manchesteru United

Brazylijczyk przejął opaskę kapitańską od Leonardo Bonucci’ego

Juventus przedłuży kontrakt z Danilo

Massimiliano Allegri po odejściu klubowej legendy i kapitana zespołu Leonardo Bonucci’ego musiał wybrać nowego lidera w szatni. Doświadczenie i profesjonalizm Danilo, sprawiły, że to właśnie on od tego sezonu zakłada opaskę kapitańską na ramieniu. Wszystko wskazuje również na to, że wspólna historia Starej Damy i 32-letniego obrońcy będzie nadal kontynuowana w przyszłości.

Nicolo Schira podzielił się informacją odnośnie przyszłości Brazylijczyka. Kapitan “Bianconeri” odrzucił ofertę od czołowego klubu z Arabii Saudyjskiej, demonstrując po raz kolejny swoje przywiązanie do Juventusu. Zarząd w najbliższych miesiącach planuje spotkać się z piłkarzem i w nagrodę zaoferować mu przedłużenie wygasającej w czerwcu 2025 roku umowy.

W przeszłości Danilo odrzucił także możliwość transferu do dwóch topowych ekip. Zainteresowane sprowadzeniem obrońcy były drużyny Bayernu Monachium oraz Manchesteru United.

Reprezentant Brazylii do Turynu trafił w 2019 roku. Od tego momentu uzbierał w koszulce “Zebr” 180 spotkań, w których strzelił 9 bramek i zaliczył 13 asyst. Razem z Juventusem świętował zdobycie mistrzostwa, pucharu oraz superpucharu Włoch.