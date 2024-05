Juventus pracuje nad przyszłością Chiesy. Decyzje Motty kluczowe

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus chce zatrzymać Chiesę, ale Motta nie jest jego zwolennikiem

Federico Chiesa miał dość trudny sezon w Turynie nie mogąc pokazać swojego najlepszego poziomu pod wodzą byłego trenera Massimiliano Allegriego. Z ponad rokiem do końca kontraktu, Juventus jest chętny do podpisania nowej umowy przed letnim oknem transferowym. Jednak w sobotę “Sky Sports” poinformowało, że przyszły trener Juventusu, Thiago Motta, nie jest zbyt zainteresowany współpracą z Chiesą, z powodu niezadowolenia z jego ogólnego braku wkładu w grę obronną. Ta wiadomość nie została dobrze przyjęta przez kibiców w Turynie.

Tymczasem Daniele Longo z “Calciomercato” donosi, że Juventus spotka się z agentem Chiesy, Ramadanim, w przyszłym tygodniu, aby spróbować omówić tak zwaną umowę mostową, trwającą do czerwca 2026 roku, co wzmocni pozycję klubu przed letnim oknem transferowym. Dwa czynniki będą decydować o przyszłości skrzydłowego w Turynie: pierwszym jest stanowisko Thiago Motty, które może nawet skłonić Chiesę do opuszczenia klubu tego lata. Drugim są jego występy na nadchodzących mistrzostwach Europy, które mogą zasadniczo zadziałać jak okazja marketingowa dla 26-latka.

Spotkanie z Ramadanim będzie kluczowe dla przyszłości Federico Chiesy. Juventus chce zapewnić sobie jego usługi na dłużej, ale decyzje Thiago Motty i nadchodzące występy Chiesy mogą mieć ogromny wpływ na ostateczne ustalenia. Kibice będą z niecierpliwością oczekiwać na rozwój sytuacji, mając nadzieję, że Chiesa pozostanie w klubie i odzyska swoją najlepszą formę.

Zobacz również: Wisła Kraków reaguje na fatalne zakończenie sezonu. Klub uspokaja