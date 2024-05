Wisła Kraków reaguje na fatalne zakończenie sezonu. Klub uspokaja

SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków zostaje w 1. lidze. Klub uspokaja w kwestii finansów

Wisła Kraków zanotowała fatalną końcówkę sezonu Fortuna 1. Ligi, zdobywając zaledwie jeden punkt w czterech ostatnich spotkaniach. W ten sposób Biała Gwiazda wylądowała na odległym 10. miejscu i wiadomo już, że nie spełni priorytetowego celu, którym był awans do Ekstraklasy. Na osłodę ekipa z Reymonta 22 może poszczycić się zdobyciem Pucharu Polski.

Po wszystkim klub wydał oficjalny komunikat, w którym krótko podsumowuje cały sezon 2023/2024. Można w nim przeczytać, że jest to ogromne rozczarowanie, ale w najbliższym czasie zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Pojawiają się również uspokajające słowa, że brak awansu brano pod uwagę w kwestii planowania finansów i to nie będzie problemem Białej Gwiazdy w kolejnych miesiącach. Pełny komunikat publikujemy poniżej.

Komunikat Wisły Kraków

“Celem nadrzędnym i kluczowym postawionym przed drużyną w sezonie 2023/2024 był awans do Ekstraklasy. Zespół Wisły Kraków uplasował się poza strefą barażową i stracił szansę na walkę o najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce.



Miejsce, które zajęła drużyna Białej Gwiazdy w tabeli ligowej, znajduje się zdecydowanie poniżej zakładanych oczekiwań sportowych. Od dłuższego czasu kompleksowej analizie poddane zostały również wszystkie aspekty funkcjonowania klubu zarówno te historyczne, jak i bieżące, które bez względu na poziom rozgrywkowy wymagają kolejnych reform.

Mijający sezon miał złożony charakter. Po raz pierwszy raz od 21 lat wygraliśmy Puchar Polski na PGE Narodowym, co umożliwi klubowi udział w eliminacjach Ligi Europy.

Założenia finansowe na kolejną edycję były budowane dwutorowo – w przypadku awansu do Ekstraklasy i jego braku. Oznacza to, że w funkcjonowanie Wisły Kraków nie jest zagrożone, natomiast budżet klubu wymaga ponownego dostosowania do pierwszoligowych warunków. Wpływy z tytułu wywalczonego FORTUNA Pucharu Polski oraz eliminacji do Ligi Europy/Ligi Konferencji przeznaczone zostaną na bieżącą działalność. O dalszych krokach będziemy informować w następnych tygodniach.

Do końca czerwca klub przedstawi strategię funkcjonowania organizacji w perspektywie 3 lat, obejmującą wszystkie poziomy rozgrywkowe.”

