Wiele wskazuje na to, że planowany na początek stycznia powrót po kontuzji Paula Pogby może się opóźnić. Problemy mięśniowe ma też Federico Chiesa. Ale to nie jedyne złe wieści dla Juventusu. Z gry wypadł Leaonardo Bonucci, a wciąż nieznany jest termin powrotu Dusana Vlahovicia.

Powrót Pogby po kontuzji opóźni się o około miesiąc

Chiesa z problemami mięśniowymi

Bonucii wypada z gry na 10 dni

Problemy kadrowe Juventusu przed wznowieniem rozgrywek

Przede wszystkim niepokojące wieści napływają odnośnie Paula Pogby. Już w środę między innymi Corriere dello Sport informowało, że Francuz nadal ma problemy z kontuzjowanym kolanem i wciąż nie rozpoczął treningów biegowych. W jego przypadku powrót do gry może przesunąć się o około miesiąc. Początkowo sądzono, że Pogba będzie mógł zasiąść na ławce rezerwowych już na początku stycznia. Teraz mówi się, że może być to przełom stycznia i lutego.

Nie najlepsze wiadomości dotyczą również zdrowia Federico Chiesy, który przez kilka miesięcy był wyłączony z gry z powodu poważnej kontuzji. Włoch wrócił już do treningów i wystąpił w meczu Starej Damy, ale podczas jednej z sesji poczuł pewien dyskomfort mięśniowy. Teraz czekają go badania, które wskażą czy uraz jest poważny. Nawet, jeśli okaże się, że zawodnik będzie mógł dalej trenować to Juventus zachowa szczególną ostrożność w jego przypadku.

Kontuzjowany jest natomiast Leonardo Bonucci. Wyniki badań ujawniły zapalenie ścięgna, w wyniku którego czeka go dziesięciodniowa przerwa w treningach. Po tym czasie jego stan zdrowia zostanie ponownie oceniony.

Dusan Vlahović po powrocie z mundialu kontynuuje indywidualny plan przygotowań. Juventus nie będzie jednak forsował tempa jego powrotu do gry. Stara Dama nie chce dopuścić do nawrotu kontuzji i woli zaczekać nieco dłużej na powrót Serba, aniżeli ryzykować ponownym urazem.

