fot. Imago / Fabio Ferrari / LaPresse Na zdjęciu: Dusan Vlahović i Federico Chiesa

Juventus wygrał trzecie spotkanie w tym sezonie w lidze włoskiej

Stara Dama pokonała ekipę z Rzymu po raz 52. w historii

Kluczem do zwycięstwa turyńskiej ekipy była skuteczna postawa Dusana Vlahovicia

Juventus skuteczny do bólu

Juventus z jasnym celem przystępował do potyczki z Lazio, mając zamiar odnieść pierwsze zwycięstwo w tej kampanii na Allianz Stadium. Rzymianie chcieli z kolei odnieść 10. w historii zwycięstwo w Turynie. Zwiastowało to zatem duże emocje.

W pierwszej części meczu gospodarze wypracowali sobie dwubramkowe prowadzenie. Chociaż nie mieli zbyt wielu wybitnych okazji do zdobycia bramki, to byli do bólu skuteczni, gdy takie szanse już się pojawiły.

Wynik spotkania otworzył Dusan Vlahović. Serb w 10. minucie zamienił na gola podanie od Manuela Locatelliego. Z kolei w 27. minucie bramkę na 2:0 zdobył Federico Chiesa i na przerwę Bianconeri udali się w bardzo dobrych nastrojach.

JUVE NIE ZWALNIA TEMPA! Precyzyjny strzał Federico Chiesy i Stara Dama prowadzi z S.S. Lazio już 2:0! ⚽ ⚽

Po zmianie stron Luis Albert strzelił gola kontaktowego w 64. minucie. Zawodnik wykorzystał fatalny błąd Nicolo Fagioliego, po czym oddał strzał sprzed pola karnego. Odpowiedź Juve była jednak błyskawiczna. Vlahović w 67. minucie popisał się celnym uderzeniem z 16 metrów i trzy oczka zostały w Turynie.

WYMIANA CIOSÓW NA ALLIANZ STADIUM! ⚽️💥 Luis Alberto przywraca gościom nadzieje, a zaraz potem Dusan Vlahović podwyższa prowadzenie gospodarzy na 3:1!

W następnej kolejce Juventus czeka wyjazdowa potyczka z Sassuolo. Z kolei Lazio najpierw w środku tygodnia zmierzy się w Lidze Mistrzó z Atletico Madryt. Tymczasem w lidze włoskiej ekipę Maurizio Sarriego czeka potyczka z Monzą.

