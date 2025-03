Juventus szuka następcy Motty. Wśród kandydatów były opiekun Milanu

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Stefano Pioli blisko Juventusu. Stara Dama szuka następcy Motty

Thiago Motta, który w ostatnich latach w roli trenera spisywał się powyżej oczekiwań, otrzymał na początku sezonu pierwszą poważną szansę. Były reprezentant Włoch został trenerem Juventusu, zastępując na stanowisku legendarnego Maxa Allegriego.

Wszystko wskazuje na to, że Motta pobytu w Turynie nie zaliczy do udanych. Co prawda Bianconeri liczą się walce o awans do Ligi Mistrzów, ale na nic więcej nie mają szans. Z Pucharu Włoch sensacyjnie odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Empoli. Z kolei z Ligi Mistrzów wyrzuciło ich PSV Eindhoven. Szokujące porażki postawiły pod znakiem zapytania przyszłość 42-latka w roli trenera.

Włoska prasa od kilku tygodni huczy ws. nadchodzącej zmiany warty w Juventusie. Z powrotem do pracy w roli szkoleniowca Bianconerich łączony jest Max Allegri. Ponadto do prowadzenia zespołu przymierzani są tacy trenerzy jak Roberto Mancini czy Gian Piero Gasperini.

Nowego kandydata przedstawił Paolo Bargiggia. Według dziennikarza faworytem do podpisania kontraktu z Juventusem jest Stefano Pioli. Były opiekun Milanu miałby przejąć stery w klubie od przyszłego sezonu, ponieważ obecnie odpowiada za wyniki Al-Nassr.

Stefano Pioli è vicinissimo alla panchina della @juventusfc per la prossima stagione. Aggiornamenti stasera al Processo di Biscardi. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 17, 2025

O współpracy na linii Pioli – Juventus wspomniała niedawno również La Gazzetta dello Sport. Zdaniem włoskiego dziennika Pioli byłby w stanie wprowadzić porządek w Turynie, a dodatkowo włoski taktyk słynie z wydobywania z zawodników tego, co najlepsze.