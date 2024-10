Juventus ma wielkiego pecha. Kolejny ważny gracz wypada na dłużej

Juventus musi stawić czoła kolejnym problemom kadrowym. Po urazach Bremera i Nico, teraz kontuzjowany jest także Teun Koopmeiners. Zawodnik doznał bolesnego urazu żebra, który może wykluczyć go z kilku najbliższych spotkań, donosi "Calciomercato".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Koopmeiners doznał kontuzji żebra

Teun Koopmeiners odniósł kontuzję podczas meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk, gdy otrzymał pechowy cios w żebro. Choć dokończył tamto spotkanie, ból zaczął nasilać się w kolejnych dniach. Zagrał jeszcze z Cagliari, jednak musiał opuścić boisko w przerwie, gdyż trudności z oddychaniem stały się nie do zniesienia. Lekarze stwierdzili pęknięcie żebra, co wyklucza go z gry na czas bliżej nieokreślony.

W tej chwili nie wiadomo dokładnie, jak długo potrwa przerwa w grze Koopmeinersa. Zalecono mu odpoczynek i powrót do treningów dopiero po ustąpieniu bólu. Na pewno opuści spotkania z Lazio i Stuttgartem, a celem powrotu jest mecz z Interem. Thiago Motta z pewnością liczy, że holenderski pomocnik wróci do zdrowia na jedno z najważniejszych spotkań sezonu.

W obliczu absencji Koopmeinersa, Thiago Motta ma kilka możliwości. Najbardziej naturalnym zastępcą wydaje się być Kenan Yildiz, który zagrał już jako ofensywny pomocnik w meczu otwierającym sezon. Alternatywną opcją jest przesunięcie na tę pozycję Douglasa Luiza, który choć nie rozgrywa sezonu życia, ma doświadczenie i umiejętności pozwalające na operowanie w kluczowych strefach boiska. Innym wariantem jest Nicolo Fagioli – młody, ambitny zawodnik, który coraz lepiej radzi sobie pod wodzą Motty.

Zobacz również: FC Barcelona poluje na gwiazdy bez klubu. Oto trzy największe cele