Od muru do sita. Co się stało z defensywą Juventusu?

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Analiza defensywnej słabości Juventusu

Juventus w ciągu ostatnich kilku dni stracił sześć bramek w meczach z Interem i Parmą, co obnażyło wielką słabość defensywną Starej Damy. Pod nieobecność Bremera, obrona Bianconerich prezentuje się znacznie gorzej, a rywale coraz częściej zagrażają ich bramce.

Włoskie media sportowe sugerują, że problem Juventusu nie wynika jedynie z braków kadrowych, ale także z innego podejścia na boisku. Przeciwnicy mają teraz więcej swobody w oddawaniu strzałów, co potwierdzają statystyki. “Sky Sport Italia” donosi, że Juventus w pierwszych dziesięciu meczach sezonu we wszystkich rozgrywkach dopuszczał średnio do 8,8 strzałów na mecz. Jednak w spotkaniach ze Stuttgartem, Interem i Parmą liczba ta wzrosła do 17,7 strzałów, a liczba celnych strzałów z 2,3 do 8.

Danilo, po słabym występie przeciwko Interowi, gdzie był zamieszany w trzy z czterech straconych bramek przez Juventus, ponownie został skrytykowany za błędy w meczu z Parmą. Spotkanie to zakończyło się szesnastym remisem Bianconerich w 2024 roku na 30 rozegranych meczów ligowych.

Według “La Gazzetta dello Sport”, styczniowe okno transferowe może być “największym sojusznikiem” Juventusu w poszukiwaniu wzmocnień defensywy. Klub rozważa potencjalne transfery, aby załatać luki w obronie i odzyskać stabilność.

Tymczasem Stara Dama musi zrekompensować swoją słabość w obronie poprzez bardziej skuteczny atak, jeśli nie chce tracić kolejnych punktów do lidera Serie A, Napoli. Neapolitańczycy mają już siedem punktów przewagi i mogą pochwalić się najlepszą defensywą w lidze, tracąc tylko pięć bramek w dziesięciu meczach.