Sergio Conceicao podsumował mecz Juventus – AC Milan

AC Milan rozegrał w sobotni wieczór piąty mecz pod wodzą Sergio Conceicao w tej kampanii. Tym samym fani Rossonerich nie mieli powodów do radości, bo ekipa z Mediolanu doznała pierwszej porażki pod dowództwem 50-latka. Nie może zatem dziwić, że portugalski trener był mocno rozczarowany po zakończeniu spotkania.

– Pierwsza połowa była równa, druga była inna. Juventus był bardziej głodny, mogliśmy stracić więcej bramek. Jestem odpowiedzialny. Pierwszym krokiem do wygrania meczu jest chęć zwycięstwa. Dzisiaj tego nie chcieliśmy. Jest styczeń, nie powinniśmy pompować paliwa – przekonywał Sergio Conceicao cytowany przez stronę internetową GianlucaDiMarzio.com.

– Potrzebujemy pustej lodówki w domu, abyśmy byli bardziej głodni. Trenowałem inne zespoły, mniejsze, które nie były tak dobre technicznie. Miały jednak niesamowity zapał – powiedział trener Milanu.

– Musimy się rozwijać, a jeśli będziemy grać dla Milanu, to jeszcze bardziej. Musimy dać sobie powody do dumy. W przerwie nie udało mi się zaszczepić w chłopakach chęci do reakcji – przekazał Portugalczyk.

– Nie zawsze możemy polegać na najbardziej doświadczonych zawodnikach. Każdy ma swoje obowiązki. Nie powinniśmy zrzucać całej odpowiedzialności na Rafaela Leao czy Theo Hernandeza oraz Mike’a Maignana. Oczywiście nie powinni uchylać się od odpowiedzialności, ale ciężar spoczywa na barkach wszystkich – zaznaczył Sergio Conceicao.

AC Milan kolejne spotkanie rozegra już w środku tygodnia w Lidze Mistrzów. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Gironą. Tymczasem kilka dni później ponownie na San Siro mediolańska ekipa zagra z Parmą.

