Jordan Majchrzak oczarowany Romą

Bardzo dużo mu pomaga Nicola Zalewski

Polski napastnik docenia warsztat trenerski Jose Mourinho

“Jestem bardzo wdzięczny trenerowi za to, że dał mi szansę”

Jordan Majchrzak to 18-letni napastnik Romy, który został wypożyczony do niej z Legii Warszawa. Polak spisywał się na tyle dobrze w młodzieżowym zespole stołecznego klubu, że doczekał się nawet debiutu w Serie A. W spotkaniu przeciwko Sassuolo spędził na boisku Stadio Olimpico trzynaście minut. Wychowanek warszawskiej Legii udzielił wywiadu “Interii Sport”, w którym opisał swoją dotychczasową przygodę w zespole “Giallorossich”.

– Myślę, że kiedy wchodzisz do pierwszej drużyny i siadasz na ławce, zawsze musisz liczyć się z tym, że zostaniesz wezwany do wyjścia na boisko – powiedział Majchrzak.

– Jestem bardzo wdzięczny trenerowi za to, że dał mi szansę. Mam jeszcze dużo do zrobienia, ale robię swoje. Pracuję tak ciężko, jak zawsze, nic się we mnie nie zmienia. Chcę pokazać, że warto postawić na mnie w dłuższej perspektywie – kontynuował.

– Zalewski? Dziękuję Nicoli za to, że wziął mnie pod swoje skrzydła. Wiadomo, że od razu nawiązaliśmy kontakt, bo jest Polakiem. Ale tak naprawdę wszyscy w tym zespole mnie wspierają i są do mnie przyjaźnie nastawieni. Jestem wdzięczny, że zespół tak mnie przyjął – mówił.

– Trening z takimi zawodnikami jak Dybala czy Abraham to zaszczyt. Tammy to piłkarz, którego widziałem w Premier League kilka lat temu, a teraz spaceruję z nim po boisku Stadio Olimpico. To wiele dla mnie znaczy, że mogę się uczyć od tych graczy – stwierdził 18-latek

– Mourinho to niezwykła osoba. Daje mi dużo wsparcia. Stworzył naprawdę dobre relacje ze wszystkimi zawodnikami. Jego osobowość, rozmowy z nim, rady od niego – to niesamowite, że można się uczyć od takiego trenera. Kiedy Mourinho zwraca mi uwagę na coś, natychmiast staram się to poprawić. Dziękuję mu za okazane mi zaufanie. To prawda, co o nim mówią i piszą. To wspaniały człowiek i trener – zakończył młodzieżowy reprezentant Polski.

