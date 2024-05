Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inzaghi nie będzie najlepiej opłacanym trenerem w Seria A

Simone Inzaghi jest na dobrej drodze do przedłużenia swojej umowy z Interem Mediolan. Obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku, ale według informacji podanych przez “Il Corriere dello Sport”, Nerazzurri planują zaoferować swojemu trenerowi przedłużenie umowy o dwa lata. Choć nie jest jeszcze jasne, czy będzie to przedłużenie o jeden rok z opcją na kolejny sezon, czy też od razu dwuletni kontrakt, jedno jest pewne – Inzaghi ma otrzymać podwyżkę. Obecnie zarabia 5,5 miliona euro rocznie, a nowa umowa miałaby przynieść mu 6,5 miliona euro rocznie, wliczając w to dodatki.

Pomimo tej podwyżki, Inzaghi nadal najprawdopodobniej nie będzie najlepiej opłacanym trenerem w Serie A. Na ten moment przewiduje się, że Antonio Conte będzie zarabiał najwięcej w sezonie 2024/2025, z wynagrodzeniem wynoszącym około 8 milionów euro rocznie jako trener Napoli.

Simone Inzaghi przejął rolę trenera Interu po Antonio Conte w 2021 roku i od tego czasu zdobył sześć trofeów.. Jego sukcesy oraz umiejętność zarządzania zespołem nie przeszły bez echa, co zaowocowało propozycją nowego kontraktu od władz klubu.

Spotkanie Inzaghiego z nowymi właścicielami Interu oraz przyszłe rozmowy z przedstawicielami Oaktree i dyrektorami klubu wskazują na to, że strony są bliskie osiągnięcia porozumienia. Jeśli wszystkie warunki zostaną zaakceptowane, Inzaghi będzie kontynuował swoją karierę w Interze przez kolejne lata, umacniając swoją pozycję w klubie i dążąc do dalszych sukcesów na krajowej i międzynarodowej arenie.

