Inter zaserwował lekcję futbolu Juve

Inter Mediolan w ostatnim niedzielnym spotkaniu 18. kolejki włoskiej ekstraklasy pewnie pokonał 2:0 Juventus FC. Taki stan rzeczy sprawił, że Stara Dama do Czarno-niebieskich traci już siedem oczek w ligowej tabeli. Jeśli w poniedziałek AC Milan pokona Cagliari Calcio, to strata Juve do lidera może wynieść 10 punktów.

Inter Mediolan w starciu z aktualnym mistrzem Serie A chciał odzyskać twarz po ostatnich nieudanych występach w swoim wykonaniu. Piłkarze Beneamata mieli jednocześnie nadzieję na to, że uda im się zrewanżować za ostatnią porażkę z Juventusem. Z kolei Andrea Pirlo wierzył, że jego zespół jest w stanie wygrać po raz drugi z rzędu na wyjeździe w Mediolanie. Wcześniej w pokonanym polu wygrał na San Siro z AC Milanem.

Inter dominujący, Juventus bez pomysłu na grę

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji zespołem dominującym na placu gry byli gospodarze. Stara Dama próbowała zagrozić bramce rywali tylko strzałami z dystansu. Z kolei podopieczni Antonio Conte wypracowywali sobie akcje na dużym spokoju. Po raz pierwszy Juventus padł na deski w 13. minucie. Na listę strzelców wpisał się Arturo Vidal, który po centrze Nicolo Barelli strzałem głową zmusił do kapitulacji Wojciecha Szczęsnego.

Tymczasem w 23. minucie spotkania Inter nie tylko mógł, ale powinien prowadzić różnicą dwóch goli. Przed szansą zdobycia bramki stanął Romelu Lukaku. Belg oddał strzał, ale tym razem poszczęściło się Bianconerim. Po raz kolejny Lukaku spróbował swoich sił w 32. minucie. Były zawodnik Manchesteru United oddał mocne uderzenie, z którym poradził sobie jednak polski bramkarz Juve. Swoją szansę na gola miał też Lautaro Martinez, ale fatalnie spudłował. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0.

Uczeń nie przerósł mistrza, Conte rozszyfrował Starą Damę

Po zmianie stron przewaga Nerazzurrich powiększyła się natomiast o kolejnego gola. Tym razem Włoch Barella sam wystąpił w roli strzelca, wykorzystując świetne podanie od dobrze dysponowanego w niedzielny wieczór Alessandro Bastoniego. Pomocnik Interu, znajdując się w sytuacji oko w oko ze Szczęsnym, oddał mocny strzał z prawej nogi, po którym mediolański team prowadził 2:0. Jednocześnie sytuacja Starej Damy była nie do pozazdroszczenia.

Do ostatniego gwizdka sędziego rezultat spotkania nie uległ już zmianie. Inter panował do samego końca nad boiskowymi wydarzeniami. Następstwem takiego obrotu wydarzeń była dwunasta wygrana w sezonie w wykonaniu mediolańczyków. Tymczasem turyński team zaliczył drugą porażkę w sezonie. Jednocześnie Juve znajduje się nie tylko siedem oczek za prowadzącym duetem ekip z Mediolanu, ale też jest punk za czwartą AS Romą, zajmującą ostatnie miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.