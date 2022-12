PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Według La Gazzetta Dello Sport, Inter śpieszy się z przedłużeniem kontraktu z Milanem Skriniarem i ma nadzieję na sfinalizowanie umowy do końca roku.

Inter wciąż próbuje zatrzymać Skriniara

Kontrakt obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu

Nerazzurri oferują Słowakowi sześć mln euro za rok gry

Inter podejmuje ostatnią próbę zatrzymania Skriniara

Obecny kontrakt Milana Skriniara z Interem wygasa w czerwcu przyszłego roku. To sprawia, że reprezentant Słowacji od stycznia mógłby zacząć negocjacje z nowym klubem i po zakończeniu trwającej kampanii odejść za darmo.

Inter Mediolan próbuje nie dopuścić do takiej sytuacji. W zasadzie włoskie media już od września informują o prowadzonych negocjacjach w sprawie przedłużenia umowy, jednak dotychczas obie strony nie osiągnęły porozumienia.

Według La Gazzetty dello Sport nerazzzurii chcą jeszcze raz spróbować swoich sił i do końca roku przedłużyć kontrakt ze swoim obrońcą. Inter Mediolan oferuje Skriniarowi kontrakt w wysokości sześciu milionów euro netto plus premie oraz czteroletnią lub pięcioletnią umowę. Co ciekawe, to zawodnik ma zdecydować o długości kontraktu. Ma to być jeden z czynników, który zachęci go do pozostania na San Siro.

W klubie wierzą, że rzutem na taśmę uda się zatrzymać Skriniara w Mediolanie. W niedawnym wywiadzie jeden z dyrektorów Interu, Beppe Marotta przyznał, że jest przekonany, iż Słowak zostanie na San Siro.

Na niepowodzenie nerazzurrich liczy natomiast Paris Saint-Germain. Francuzi już latem próbowali ściągnąć Skriniara na Parc des Princes, ale ostatecznie zbyt wygórowane oczekiwania finansowe Włochów zablokowały ten transfer.

