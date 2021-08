Inter Mediolan może już wkrótce mieć poważne kłopoty. Jak informują włoskie media Suning Group może utracić kontrolę nad Interem, jeżeli nie zbierze 340 milionów euro w ciągu najbliższych 36 miesięcy.

Mistrz Włoch zmaga się ogromnymi problemami finansowymi i już wkrótce może znaleźć się w fatalnej sytuacji

Według włoskich mediów łączne zadłużenie klubu wynosi obecnie 700 milionów euro

Inter poważnie zadłużony

Włoska gazeta Il Fatto Quatidiano opublikowała w poniedziałek kilka nowych informacji dotyczących sytuacji Interu Mediolan, który w maju zdobył tytuł mistrza Włoch. Według jej informacji fundusz inwestycyjny Oaktree pożyczył 275 milionów euro firmie Great Horizon, która jest właściciele 68 procent udziałów w Interze. To jednak nie jedyne pieniądze, który Suning pożyczył, aby utrzymać klub na powierzchni. Według informacji gazety całkowite jego zadłużenie sięga obecnie około 700 milionów euro.

Pożyczka od Oaktree musi zostać spłacona w ciągu trzech lat z odsetkami w wysokości 9 procent rocznie, co daje 72 miliony euro w ciągu trzech lat. Oznacza to, że Suning musi znaleźć 340 milionów euro w ciągu najbliższych 36 miesięcy, aby spłacić całą pożyczkę. Alternatywą jest przejęcie spółki, a tym samym klubu, w podobny sposób, jak to miało miejsce w przypadku Milanu i Elliott Management.

Włoska gazeta informuje również, że właściciele Interu muszą do grudnia 2022 roku spłacić również obligacje o wartości 375 milionów euro.

Niewykluczone, że obecna sytuacja klubu wymusi na obecnych właścicielach jego sprzedaż. Według nieoficjalnych informacji Suning zadowoliłby się kwotą 600 milionów euro.