Lautaro Martinez uzgodnił warunki nowego kontraktu z Interem Mediolan. Jak informuje Fabrizio Romano napastnik podpisze umowę do 2029 roku i będzie zarabiał 9 mln euro rocznie.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco, Lautaro Martinez i Davy Klaassen

Lautaro Martinez zostaje w Interze Mediolan do 2029 roku

Inter Mediolan po fantastycznym sezonie, który zakończył się zdobyciem 20. w historii Scudetto zajął się negocjacjami kontraktów z najważniejszymi zawodnikami. Wiadomo już, że swój pobyt w klubie przedłuży Nicolo Barella, a w najbliższym czasie nowy kontrakt otrzyma także trener Simone Inzaghi. Jednak kibice mediolańskiego klubu cały czas zastanawiali się kiedy parafkę pod nową umową złoży ich kapitan, czyli Lautaro Martinez. Najnowsze wieści ws. przyszłości Argentyńczyka z pewnością ucieszą kibiców Nerazzurri.

Jak poinformował Fabrizio Romano wszystkie szczegóły kontraktu pomiędzy Lautaro Martinezem a Interem Mediolan zostały ustalone. Napastnik zwiąże się z Il Biscione umową ważną do czerwca 2029 roku. Co więcej, 26-latek może liczyć na sporą podwyżkę, bowiem od nowego sezonu będzie zarabiał aż 9 milionów euro netto rocznie. Dodatkowo zawodnik może liczyć na pokaźne bonusy, które zwiększają ogólną wartość nowego kontraktu. Podpisy pod dokumentem zostaną złożone w momencie, gdy zawodnik wróci do klubu z Ameryki Południowej.

Lautaro Martinez do Mediolanu trafił w lipcu 2018 roku za 25 mln euro z Racing Club. W sezonie 2023/2024 rozegrał 44 mecze, w których strzelił 27 goli i zaliczył 7 asyst. Z dorobkiem 24 bramek został królem strzelców Serie A. Razem z Interem świętował drugie mistrzostwo Włoch podczas pobytu w klubie.