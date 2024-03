Inter straci swoją kluczową postać. Odejdzie z klubu

Beppe Marotta zaskoczył włoskie media, składając deklarację, że wraz z wygaśnięciem swojego kontraktu odejdzie z Interu Mediolan. Nastąpić ma to latem 2027 roku.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Giuseppe Marotta

Marotta zapowiedział odejście z Interu

Dyrektor sportowy zrobi to po wygaśnięciu kontraktu

Marotta ma inne plany na swoją przyszłość

Dyrektor sportowy Beppe Marotta jest niewątpliwie jedną z kluczowych osób w całym Interze. Na San Siro pracuje z sukcesami od 2018 roku. Jego drużyna jest o krok od zdobycia mistrzostwa Włoch. Wcześniej dotarła do finału Champions League.

Pewne jest jednak, że ten udany etap w karierze Marotty dobiegnie końca. Zapowiedział on bowiem w rozmowie z dziennikarzami, że odejdzie wraz z wygaśnięciem kontraktu w 2027 roku. Marotta przyznał, że ma plany związane ze swoją przyszłością. Chciałby bowiem skupić się na pracy z młodzieżą.

– Akademia i szkółka to największy atut każdego klubu. Coraz bardziej przekonuję się, że zmuszanie młodych ludzi do płacenia za sport jest złe. Powinno być darmowe. W ten sposób stanie się dostępny także dla biedniejszych rodzin i to właśnie tam często można znaleźć ukryte perełki – powiedział dziennikarzom.

Nim Marotta trafił do Interu, z powodzeniem pracował w Juventusie, będąc w latach 2010-2018 dyrektorem generalnym tego klubu.