Inter pokonał 1:0 Milan w derbach Mediolanu, które zamknęły niedzielne granie w Serie A. Simone Inzaghi i spółka umocnili się na pozycji wicelidera tabeli.

Mistrzostwa Włoch w sezonie 2022/2023 broni Milan. Wyżej w tabeli Serie A przed derbami Mediolanu, znajdował się jednak Inter. Stefano Pioli i spółka zajmowali dopiero piąte miejsce. To efekt braku zwycięstwa w czterech poprzednich ligowych spotkaniach. Drużyna Simone Inzaghiego była natomiast wiceliderem tabeli, a jednocześnie faworytem niedzielnej potyczki derbowej.

Jeżeli ktoś liczył, że Milan przełamie się przeciwko Interowi, musiał się mocno rozczarować. Mistrz Włoch w pierwszej połowie nie potrafił nawet oddać strzału. Inter dominował bezapelacyjnie. Zawodnicy Simone Inzaghiego statystycznie mieli piłkę przez 74% czas gry. Taka przewaga musiała wręcz dać Interowi korzystny wynik. Tak też się stało w 34. minucie. Wówczas Hakan Calhanoglu dośrodkował na głowę Lautaro Martineza. Argentyńczyk był niepilnowany, co wykorzystał bezlitośnie. Napastnik Interu trafił do siatki i do przerwy jego zespół prowadził 1:0.

Po zmianie stron oglądaliśmy znacznie bardziej wyrównane spotkanie. Na boisku działo się jednak niewiele. Inter nie musiał naciskać na Milan, więc tego nie robił. Gracze Stefano Pioliego nie mieli wystarczająco jakości, aby skutecznie zagrozić szesnastce przeciwnika. Teoretycznie do samego końca nie było pewne kto wygra. Widać było jednak, że Milan doznaje kolejnej zasłużonej porażki.