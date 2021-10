940 miliardów euro – taką stratę wygenerowały trzy największe kluby Serie A w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych. Raport, który przedstawiła “La Gazzetta dello Sport” poraża.

Po porażce Realu Madryt z Sheriffem w Lidze Mistrzów, pojawiło się mnóstwo przytyków z przewodnim hasłem “z czym oni chcieli do Superligi?”. To totalne niezrozumienie idei tego upadłego, przynajmniej na razie, projektu. Naprawdę są ludzie, którzy myślą, że pierwszą ideą przyświecającą twórcom był sport? Podczas gdy jest on tylko punktem zaczepienia, mającym sprawić, by ludzie jednak płacili za coś więcej niż ekran bez żadnej treści. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że Superliga miała ratować budżety superklubów, w tym Juventusu, Interu i Milanu. Piszemy o tym teraz ze względu na doskonały artykuł w “La Gazzetta dello Sport”, który obrazuje kłopoty włoskich gigantów na konkretnych liczbach.

W ciągu dwóch okresów rozliczeniowych strata wygenerowana tylko przez te trzy kluby to 940 mln euro. Liczby, którymi Juventus i Inter podsumowały poprzedni sezon, wywracają do góry nogami historyczną klasyfikację największych strat. Minus 246 mln Interu jest nowym liderem, minus 210 mln Juventusu zajęło zaszczytne drugie miejsce. Całkiem możliwe, że pierwszą trójkę uzupełni jeszcze Roma, bo zanim poznamy jej stratę oficjalnie, szacuje się ją na około 200 mln. Minus 96 mln Milanu wygląda tu jak drobne, a przecież to także kwota destrukcyjna.

Faktem jest, że wyniki z dwóch pandemicznych sezonów połączono wyjątkowo w jeden, ale trend i tak jest zabójczy. Gdyby dodać do nich rozliczenie sezonu 2018/19, w którym trybuny nie musiały być puste, wyjdzie jasno, że Inter poniósł stratę 348 milionów (102 + 246), Juventus 300 (90 + 210), Milan 291 (195 + 96), w sumie około 940 mln straconych w ciągu dwóch lat, częściowo spowodowanych załamaniem przychodów, częściowo przez negatywną spiralę kosztów z lat ubiegłych. W niektórych przypadkach te dane są nawet niedoszacowane przez kreatywne zabiegi. Juventus zaoszczędził 90 mln ze względu na podpisanie z zespołem ugody, która zobowiązuje go do spłaty tej kwoty w przyszłym roku (i wtedy zostanie wykazana dopiero w bilansie 2021/22).

W przypadku Interu sprawa wygląda nieco inaczej. Suning przestał pompować kapitał w 2018 roku i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Nerazzurich. Konieczne było ratowanie się umową z amerykańską firmą Oaktree Capital Management, na mocy której stała się ona mniejszościowym udziałowcem Interu. Pożyczka wyniosła 275 mln euro, jednak tylko 80 mln trafiło do kasy interu, a reszta jest nadal dostępna dla rodziny Shang, która w Chinach zetknęła się z gigantycznym kryzysem. Mistrzowie Włoch znaleźli się w sytuacji, w której muszą być samowystarczalni, co poskutkowało najpierw rozstaniem z Antonio Conte (nie zaakceptował planowego osłabienia kadry), a następnie sprzedażą Romelu Lukaku i Achrafa Hakimiego za łącznie 180 mln. To te pieniądze dały tlen. Gorzej, że zbywanie zawodników nadal będzie kluczem do związania końca z końcem.

Nieoczekiwany atak pandemii wymusił na klubach kreatywne rozwiązania. LGdS wylicza kilka z nich:

Juventus ogłosił pierwszy w historii klubu “sponsoring rękawa”, w ramach umowy z Bitget, azjatycką platformą wymiany kryptowalut o międzynarodowym zasięgu. Nowe logo pojawiło się na rękawach piłkarzy w niedawnym meczu z Chelsea.

Romulus i Remus Investments Friedkina wpłaciły we wrześniu do rzymskiego skarbca kolejne 25 mln w formie pożyczki udziałowca. Skorygowane zadłużenie finansowe netto grupy Giallorossi wzrosło do 380 mln na dzień 31 sierpnia (z 302 mln na dzień 30 czerwca) z powodu pożyczek udzielonych przez właścicieli.

Rada Federalna FIGC zatwierdziła zakaz jakiegokolwiek udziału korporacji w więcej niż jednym klubie zawodowym pod rygorem utraty przynależności do ligi.

Na razie ogromne kłopoty finansowe największych nie są widoczne dla zwykłego oglądacza piłki. W Interze rolę Romelu Lukaku świetnie wypełnia na razie Edin Dzeko, który po siedmiu meczach ma na koncie sześć goli Belg w tym czasie rok wcześniej miał tylko o jednego więcej), a sami mistrzowie Włoch wyglądają na jeszcze mocniejszych. Podobnie rzecz się ma z Milanem, który przebija szklane sufity, a Juventus po trzęsieniu ziemi na początku sezonu, wraca do swojej normy (wygrana z Torino 1:0 była już trzecią kolejną, a wliczając spotkanie z Chelsea w Lidze Mistrzów nawet czwartą). Ale exodus gwiazd, o którym pisaliśmy przed tygodniem, nie jest przypadkowy i raczej trzeba się do tego przyzwyczaić.

