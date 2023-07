Byłem rozczarowany zachowaniem Romelu Lukaku. Ja też próbowałem się do niego dodzwonić w tym gorącym okresie, ale nie odbierał ode mnie i od innych zawodników - powiedział Lautaro Martinez w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Lautaro Martinez, Inter Mediolan

Lautaro Martinez odniósł się do ostatniego zamieszania wokół Romelu Lukaku

Argentyńczyk zdradził, że jest rozczarowany zachowaniem Belga

Napastnik, pomimo zapowiedzi nie został w Interze

“Próbowałem się do niego dodzwonić”

Ostatni sezon Romelu Lukaku spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Napastnik przebywając w klubie z Serie A wielokrotnie twierdził, że chce pozostać w drużynie na kolejne lata. Gdy jednak przyszło do podjęcia decyzji, Belg zachował się zupełnie inaczej. 30-latek bowiem za plecami Interu rozmawiał z władzami Juventusu, a w dodatku zerwał kontakt z niedawnymi kolegami z zespołu.

– Byłem rozczarowany zachowaniem Romelu Lukaku. Ja też próbowałem się do niego dodzwonić w tym gorącym okresie, ale nie odbierał ode mnie i od innych zawodników – powiedział Lautaro Martinez w rozmowie z “La Gazzetta dello Sport”.

– Po tylu latach razem, po tym wszystkim, co razem przeżyliśmy, to normalne, że czuję rozczarowanie. Ale to jego wybór, życzę mu wszystkiego najlepszego – dodał piłkarz.

