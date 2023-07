Po mistrzostwach świata mieliśmy problem z grą ofensywną na dobrym poziomie. Nie mówię o samym wygrywaniu meczów, ale o tworzeniu szans i strzelaniu goli jako drużyna. Zrobienie progresu w tym aspekcie to ogromne wyzwanie - powiedział Robert Lewandowski dla "The Athletic".

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wskazał mankamenty, które musi poprawić FC Barcelona

Napastnik powiedział, że trzeba pracować nad poprawą kreatywności

Barcelona jest obecnie w trakcie przedsezonowych przygotowań

Do poprawy?

Barcelona, jak wiele innych zespołów przygotowuje się właśnie do nowego sezonu w La Liga. Mistrzowie Hiszpani na przedsezonowym tournée pracują nad udoskonaleniem elementów swojej gry. O jednym z nich, który trzeba poprawić wspomniał w rozmowie z “The Athletic” Robert Lewandowski.

– Po mistrzostwach świata mieliśmy problem z grą ofensywną na dobrym poziomie. Nie mówię o samym wygrywaniu meczów, ale o tworzeniu szans i strzelaniu goli jako drużyna. Zrobienie progresu w tym aspekcie to ogromne wyzwanie, musimy lepiej się przygotować, aby znajdować rozwiązania na boisku – powiedział Robert Lewandowski.

– Sam jestem smutny, kiedy nie strzelę gola, ale to zależy od postawy całego zespołu. Rozumiem, że to niemożliwe, aby błyszczeć w każdym meczu, ale jeśli to zdarza się w kilku spotkaniach z rzędu, to już jest za dużo. Musimy to poprawić i nad tym pracujemy w trakcie okresu przygotowawczego – dodał.

