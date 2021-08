21 sierpnia zaczyna się 120. edycja Serie A. Kto jest faworytem do mistrzostwa Włoch? Jakie ekipy mogą być zaangażowane w walkę o utrzymanie ligowego bytu? Na jakich zawodników warto zwrócić uwagę? Zapraszamy do lektury naszej sondy przeprowadzonej wśród ekspertów: korespondenta Przeglądu Sportowego Alberto Bertolotto, eksperta od calcio w Eleven Sports Piotra Czachowskiego i dziennikarza Canal+ oraz Piłki Nożnej, a prywatnie entuzjasty włoskiej piłki Tomasza Lipińskiego.

Latem we Włoszech doszło do wielu roszad na stanowiskach trenerów. Odbyły się one z udziałem m. in. Massimiliano Allegriego, Jose Mourinho, Simone Inzgahiego, Maurizio Sarriego, czy Luciano Spalettiego

Przepytaliśmy ekspertów przed startem nowego sezonu, którzy odpowiedzieli wyczerpująco na nasze pytania

Kampania 2021/2022 zapowiada się niezwykle ciekawie we Włoszech

Juventus wróci na szczyt?

Kto wywalczy mistrzowski tytuł w sezonie 2021/2022?

Alberto Bertolotto (korespondent Przeglądu Sportowego): – Juventus będzie ponownie faworytem do wygrania scudetto. Massimiliano Allegri wrócił na ławkę trenerską Starej Damy i jego przybycie jest bardzo ważne dla klubu i dla piłkarzy. Przez lata to on pokazał wszystkim, że jest idealnym szkoleniowcem dla tej ekipy. Jego styl gry jest konkretny i do gry w Serie A idealnie pasuje. Ponadto Juventus ma najlepszych zawodników w lidze, a ostatnio wzmocnił się Manuelem Locatellim. Inter Mediolan po rozstaniu z Antonio Conte, Achrafem Hakimim i Romelu Lukaku wydaje mi się słabszy w porównaniu do poprzedniej kampanii. Mimo wszystko na pewno znajduje się w gronie kandydatów do mistrzostwa Włoch, wraz z Atalantą i Milanem.

Piotr Czachowski (były zawodnik Udinese Calcio, ekspert Serie A w Eleven Sport): – Juventus będzie najlepszy. Wraca Massimiliano Allegri, który kojarzony jest w klubie z sukcesami. Ponadto do klubu trafił świetny rozgrywający w postaci Manuela Locatelliego. Są jeszcze Cristiano Ronaldo i przede wszystkim Federico Chiesa. Mam nadzieję, że zostanie też Paulo Dybala.

Tomasz Lipiński (dziennikarz Canal+ i Piłki Nożnej): – Moim zdaniem faworytem jest Juventus. Dlaczego? Wraca do sprawdzonych schematów. Tymczasem konkurencja się osłabiła.

Kto według pana jest największym kandydatem do spadku z ligi w nowej kampanii?

Bertolotto: Największym kandydatem do spadku jest Salernitana. Dużo czasu zmarnowano w tym klubie po awansie do Serie A. Wpływ na to miał fakt, że Claudio Lotito musiał sprzedać klub nowym właścicielom, a długo nic z tego nie wychodziło. Słabymi punktami zespołu jest defensywa i środek pola. W każdym razie okienko transferowe jest wciąż otwarte, więc niewykluczone, że pojawią się jeszcze jakieś wzmocnienia.

Czachowski: W gronie kandydatów do spadku widzę beniaminków, czyli Salernitanę, Empoli i jednak Venezię. Nie przypuszczam, aby w tym gronie znalazł się taki zespół, jakim była w poprzedniej kampanii Spezia, która dzięki swojej dobrej grze potrafiła utrzymać się w elicie.

Lipiński: Myślę, że należy ich upatrywać w gronie beniaminków rozgrywek. To w pewnym sensie refren, powtarzający się każdego roku. Na pewno w tym gronie umieściłbym Salernitanę.

