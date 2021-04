Zlatan Ibrahimović w kolejnym sezonie nadal będzie bronił barw Milanu. Szwedzki napastnik ostatnio udzielił ciekawej wypowiedzi Milan TV, przekonując, że wiek w piłce nożnej nie ma znaczenia. – Udowodniłem, że wiek nie ma znaczenia – rzekł 39-latek.

Ibra z charakterem i chodzi swoją drogą

Zlatan Ibrahimović przedłużył kontrakt z ekipą z Mediolanu do końca czerwca 2022 roku. Tym samym reprezentant Szwecji będzie grał w Milanie również po skończeniu swoich 40. urodzin.

– Myślę, że odbiór kibiców w związku z moją nową umową będzie pozytywny. Mimo że w momencie, gdy dołączyłem do klubu, to pojawiały się różne wątpliwości – powiedział Ibrahimovic przed kamerą Milan TV cytowany przez Football Italia

– Chodzi o mentalność. Zależy mi na tym, aby cały czas się doskonalić. Chcę grać, jak najlepiej potrafię. Najważniejsze, aby zdrowie dopisywało, a ja będę chciał robić wszystko, co w mojej mocy na boisku – zaznaczył piłkarz.

Rossoneri rozwijają się każdego dnia

W trakcie trwającej kampanii w 17 spotkaniach ligowych Ibrahimovic strzelił 15 goli. Na dzisiaj jego występ w starciu przeciwko Lazio w poniedziałkowy wieczór stoi pod znakiem zapytania.

Ibra opowiedział też o swojej roli na boisku. Szwed wyjaśnił, że trener Stefano Pioli rzuca mu wyzwanie każdego dnia. – Staram się pomagać wszystkim i to mnie motywuje. Cieszy to, gdy widzę młodych ludzi i ich rozwój. Od pierwszego dnia, gdy wróciłem do Milanu, aż do dzisiaj, widziałem rozwój u każdego z nich – przekonywał Ibrahimovic.

Rossoneri plasują się aktualnie na drugim miejscu w tabeli Serie A. Milan w poniedziałkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Lazio na zakonczenie 32. kolejki Serie A.

