Ibrahimović dba o spokój. Wprowadził nowe zasady w Milanie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Milan rozpoczął przygotowania do nowego sezonu

Od tego sezonu, pierwsza drużyna Milanu będzie dzielić obiekty w Milanello z Milan Futuro, młodzieżowym zespołem grającym w Serie C. Jednak, aby zachować tajemnicę dotyczącą taktyki i przygotowań drużyny, Zlatan Ibrahimović zarządził zasłonięcie boisk, co ma na celu zablokowanie dostępu dla potencjalnych obserwatorów w postaci dziennikarzy oraz kibiców.

Jak donosi “Il Corriere dello Sport” oraz “La Gazzetta dello Sport”, to właśnie Zlatan Ibrahimović, obecnie doradca Red Bird Advisor, jest autorem tego pomysłu. Były napastnik, który teraz blisko współpracuje z pierwszą drużyną, był obecny na konferencjach prasowych Paulo Fonseki i Daniele Bonery, nowych trenerów zespołu. Wiele źródeł podaje, że Ibrahimović odgrywa także kluczową rolę w przekonaniu Alvaro Moraty do przenosin na San Siro tego lata.

Presezon Milanu rozpoczął się w poniedziałek, zaraz po konferencji wprowadzającej Fonsekę. Zespół już teraz intensywnie trenuje, przygotowując się do nowej kampanii Serie A, która rozpocznie się na San Siro 17 sierpnia meczem przeciwko Torino.

Zakrycie boisk treningowych to tylko jedno z działań mających na celu poprawę wyników i zapewnienie drużynie jak najlepszych warunków do pracy. Ibrahimović, znany ze swojego profesjonalizmu i zaangażowania, stara się wprowadzić nowe standardy i motywować zawodników do osiągania jeszcze lepszych wyników.

