fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Hernandez liczy na lepsze zarobki w Milanie

Theo Hernandez to obok Mike’a Maignana i Rafaela Leao najważniejsza postać na San Siro. Gwiazdor Milanu prezentuje najwyższy poziom i regularnie jest łączony z przeprowadzką do innego klubu. Od jakiegoś czasu media sugerują, że Francuz będzie głównym celem transferowym Bayernu Monachium, jeśli tego lata Alphonso Davies wyląduje w Realu Madryt. Jednocześnie przedstawiciele Rossonerich zapewniają, że nie muszą w najbliższej przyszłości pozbywać się swoich najważniejszych nazwisk. Sam Hernandez wykazuje zainteresowanie przenosinami do Monachium, ale nie zamierza wymuszać transferu. Jest natomiast rozczarowany bierną postawą władz Milanu, bowiem liczył, że pod koniec sezonu otrzyma propozycję nowej umowy.

Obecnie Hernandez zarabia pięć milionów euro, co nie jest zbyt dużą kwotą, mając na uwadze, że to jeden z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie. Lewy defensor liczył, że jego ambitna postawa zostanie wynagrodzona podwyżką pod koniec sezonu. Milan nie zamierza jednak podejmować jakichkolwiek wiążących decyzji w trakcie mistrzostw Europy. Reprezentant Francji domaga się zarobków w postaci dziesięciu milionów euro, czyli dwukrotnej podwyżki. Klub spodziewa się natomiast, że zaakceptuje on propozycję zarobków w wysokości około siedmiu milionów euro.

Hernandez to niekwestionowany lider całej drużyny. W sezonie 2023/2024 uzbierał 48 występów we wszystkich rozgrywkach, notując liczby w postaci pięciu bramek i jedenastu asyst.