fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w Serie A. Nigeryjczyk znajduje się na liście życzeń czołowych klubów. Piłkarz nie myśli jednak o opuszczeniu SSC Napoli.

Victor Osimhen od momentu, gdy trafił do Napoli, szybko stał się kluczową postacią drużyny

23-latek w rozmowie z Il Mattino przekazał, że nie chce zmienić klubu w styczniu

Reprezentant Nigerii od dłuższego czasu jest bohaterem różnych spekulacji mediów

Jaka przyszłość czeka Osimhena?

Victor Osimhen dołączył do SSC Napoli latem 20202 roku. Suma transakcji wyniosła wówczas 75 milionów euro. Nigeryjczyk trafił do ekipy z Serie A z Lille. Wcześniej bronił natomiast barw Charleroi, czy Wolfsburga.

Osimhen w rozmowie z Il Mattino dał do zrozumienia, że nie nie myśli o zmianie pracodawcy. 23-latek ma kontrakt ważny z ekipą ze Stadio Diego Armando Maradona do końca czerwca 2025 roku.

– Trudno myśleć o czymś lepszym niż Napoli. To jeden z najlepszych klubów we Włoszech, w tej chwili skupiam się tylko na tym sezonie, ponieważ jeszcze nic nie zrobiliśmy. Musimy coś wygrać, a potem zobaczymy, co się stanie – powiedział Osimhen.

Napoli jest jedyną niepokonaną drużyną w lidze włoskiej w tej kampanii. Może pochwalić się 13 zwycięstwami i dwoma remisami. W ligowej tabeli wyprzedza o osiem oczek drugi AC Milan.

– Nikt nie myśli, że te osiem punktów daje jakąkolwiek gwarancję na przyszłość. Sezon jest długi i mamy świadomość, że nie możemy zwalniać tempa, aby utrzymać prowadzenie – przekonywał Nigeryjczyk.

– Musimy to kontynuować, ciężko pracować, udając, że nie jesteśmy na szczycie tabeli. Nie wolno nam myśleć o tych, którzy oczekują naszej porażki. Chcemy pokonać Inter, ale nie będzie to łatwe – dodał Osimhen.

Starcie neapolitańczyków z Czarno-niebieskimi odbędzie się 4 stycznia o 20:45.

Czytaj więcej: Dyrektor sportowy Napoli przemówił. Perełka nie odejdzie z klubu