Kapitan włoskiego klubu nie zmienił zdania. Obrońca chce odejść

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo zamierza opuścić Napoli

Giovanni Di Lorenzo już wcześniej wyrażał chęć odejścia z SSC Napoli. 30-letni włoski prawy obrońca twierdził, że jego przygoda w klubie dobiegła końca po pięciu latach gry. Jego agent Mario Giuffredi wielokrotnie potwierdzał to stanowisko w licznych wywiadach, podkreślając, że piłkarz chce poszukać nowych wyzwań.

Choć Di Lorenzo rozważał transfer do Juventusu, to Antonio Conte jasno dał do zrozumienia, że nie chce stracić doświadczonego obrońcy. Szkoleniowiec wierzy, że kapitan drużyny nadal będzie kluczową częścią nowego projektu.

W niedzielnym wydaniu “Corriere dello Sport” dziennikarze ujawniają, że Di Lorenzo zdecydował się zadzwonić do Conte po porażce Włoch z Hiszpanią na mistrzostwach Europy 2024. Gracz powtórzył swoje stanowisko w sprawie letniego odejścia pomimo nalegań trenera.

Trwający turniej w Niemczech spowodował pewne opóźnienia w negocjacjach, jednak 30-latek pozostaje nieugięty w swojej decyzji. Włoch jest zdeterminowany, żeby zmienić klub w nadchodzących tygodniach. W zeszłym sezonie Serie A zdołał rozegrać 36 meczów, zdobywając jedną bramkę i notując sześć asyst.