ACF Fiorentina oficjalnie poinformowała, że kapitan klubu, Cristiano Biraghi, przedłużył kontrakt wiążący go z ekipą z Florencji. 30-latek spędzi na Stadio Artemio Franchi przynajmniej dwa kolejne sezony.

IMAGO/ Joe Giddens Na zdjęciu: Cristiano Biraghi

Cristiano Biraghi przedłużył kontrakt z Fiorentiną

Kapitan klubu będzie grał na Artemio Franchi przynajmniej do czerwca 2025 roku

W poprzednim sezonie Viola zajęła 8. miejsce w Serie A, a także dotarła do finału dwóch pucharów

Serie A. Biraghi na dłużej we Florencji

Cristiano Biraghi swój pierwszy mecz w koszulce Violi rozegrał 27 sierpnia 2017 roku. Od tej pory wychowanek Interu zanotował 207 spotkań, strzelił 11 goli i zapisał na swoim koncie 32 asysty. Fiorentina w lipcu 2018 roku definitywnie wykupiła go z Pescary za trzy miliony euro.

Klub z Florencji poinformował, że 13-krotny reprezentant Włoch przedłużył swój kontrakt wiążący go z drużyną ze Stadio Artemio Franchi. Nowa umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, ale jeżeli określone w niej warunki zostaną spełnione, współpraca na linii Biraghi – Fiorentina będzie trwała do 30.06.2026 r.

W poprzednim sezonie 30-latek zaliczył aż 52 mecze. Fiorentina wystąpiła w dwóch finałach, jednak zarówno w Coppa Italia, jak i Lidze Konferencji Europy musiała uznać wyższość swoich rywali.