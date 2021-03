W najnowszym tekście dla SerieA.pl komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak piszą o Serse Cosmim – trenerze, który znany jest z nietypowych metod motywacyjnych. Szkoleniowiec ten został zatrudniony w roli strażaka w Crotone, które rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Serie A.

Piłkarze Crotone są w bardzo trudnej sytuacji, tracą dziewięć punktów do bezpiecznej pozycji i widmo spadku do Serie B coraz głębiej zagląda im w oczy. Serse Cosmi został sprowadzony w miejsce Giovanniego Stroppy. Nowy trener Crotone to postać nietuzinkowa i na pewno doda kolorytu Serie A. Jego charakterystyczną cechą jest kaszkiet, z którym rzadko się rozstaje, a także niecodzienne metody motywacyjne.

O niektórych Dumanowskiemu i Guziakowi opowiadał Bartosz Salamon, o innnych sam Cosmi mówił w swojej książce, a potem także w wywiadach. Nie wstydzi się tego, że puszczał swoim piłkarzom filmy dla dorosłych, czy muzykę na pełny regulator. Sam również jest… DJ-em.

Crotone stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Nie jest pewne, czy zdoła utrzymać ligowy byt, ale piłkarze mogą być przekonani, że będą mieli urozmaicane treningi. Cosmi wkracza na scenę.

