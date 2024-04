Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Felipe Anderson

Felipe Anderson ma dwie opcje, Juventus i Lazio oferują podobną pensję

Felipe Anderson mimo rozczarowującego sezonu w wykonaniu Lazio może pochwalić się dość przyzwoitą grą w bieżących rozgrywkach. Brazylijczyk na przestrzeni ostatnich miesięcy był jedną z wyróżniających się postaci w barwach rzymskiego zespołu.

Włoskie media oraz prasa od dłuższego czasu żyją tematem decyzji, którą 31-letni skrzydłowy musi podjąć w najbliższych tygodniach. Kontrakt zawodnika z Biancocelesti wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Anderson ma na stole ofertę nie tylko od obecnego klubu, ale również propozycję kontraktu, którą złożył Juventus.

Dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Felipe Andersona w ciągu najbliższych dni. Nic dziwnego, że piłkarz do tej pory myśli nad wyborem nowego zespołu. Propozycje z obu klubów są zbliżone do siebie pod względem finansowym. Stara Dama wykorzystała fakt, że Brazylijczyk mógłby zostać sprowadzony za darmo. Do podstawowego wynagrodzenia rzędu 3.5 milionów euro rocznie dorzuciła pół miliona w bonusie. Z kolei oferta Lazio opiewa na 3,5 milionów euro bez premii.

Anderson w bieżącym sezonie rozegrał 44 mecze, w których strzelił 5 goli i zanotował 7 asyst. W Lazio występuje od sezonu 2021/2022, gdy trafił na Stadio Olimpico z West Hamu za 3 miliony euro. Dla Brazylijczyka jest to druga przygoda z drużyną ze stolicy Włoch. Wcześniej grał w klubie w latach 2018-2020. Łącznie uzbierał w koszulce Lazio 319 spotkań, w których strzelił 58 goli.