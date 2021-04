Na sobotę zaplanowano cztery spotkania 31. kolejki włoskiej Serie A. Dwa mecze rozpoczęły się o 15:00. W pierwszej potyczce FC Crotone przegrało z Udinese Calcio 1:2 (0:1). Dla gospodarzy to piąta kolejna porażka. W drugim spotkaniu Sampdoria Genua ograła Hellas Werona 3:1 (0:1). Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek między Sassuolo, a Fiorentiną. Na koniec sobotnich zmagań Cagliari Calcio zagra z Parmą.

FC Crotone coraz bliżej Serie B

Do przerwy padła tylko jedna bramka. Pod koniec pierwszej połowy sprytnym strzałem popisał się Rodrigo De Paul i FC Crotone przegrywało 0:1. Gospodarze zdołali wyrównać, ale ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do gości i Udinese Calcio triumfowało 2:1. Obecnie FC Crotone traci aż 12 punktów do bezpiecznej strefy.

Sampdoria Genua odwróciła losy spotkania

Na pierwszego gola w tym starciu czekaliśmy tylko do 13. minuty. Goście z Werony objęli prowadzenie po bramce Darko Lazovicia, który precyzyjnie przymierzył z wolnego. Sampdoria Genua wyrównała zaraz na początku drugiej odsłony dzięki trafieniu Jakuba Jankto. Potem gospodarze dołożyli dwa kolejne gole i ostatecznie zwyciężyli 3:1.

Dwie różne połowy

Fiorentina po pierwszej połowie wyjazdowego meczu z Sassuolo powinna prowadzić różnicą kilku goli. Bramkarz gospodarzy imponował jednak formą i Fiołki wygrywały tylko 1:0. Po przerwie drużyna Roberto De Zerbiego zagrała na swoim poziomie i finalnie triumfowała 3:1.

Pozostały mecz w Serie A

20:45 Cagliari Calcio – Parma Calcio 1913

