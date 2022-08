PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Fagioli

Juventus oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z Nicolo Fagiolim do czerwca 2026 roku. Według mediów, młody zawodnik może wystąpić w pierwszym składzie Starej Damy w meczu przeciwko Sassuolo otwierającym nowy sezon Serie A.

Fagioli przedłużył kontrakt z Juventusem do 2026 roku

21-letni gracz ostatni sezon spędził w Serie B w barwach Cremonese

Zawodnik Starej Damy uważany jest za wielki talent włoskiej piłki

Ruch z myślą o przyszłości

Nicolo Fagioli jest wychowankiem akademii Juventusu, a w klubie jest od 2015 roku. W tym czasie przeszedł kilka kategorii wiekowych, a w ostatnim czasie został włączony do pierwszej drużyny bianconerich.

Jego talent mocno się rozwinął w poprzednim sezonie, gdy występował w barwach Cremonese na poziomie Serie B zajmując drugie miejsce na koniec sezonu. Fagioli strzelił trzy gole i zaliczył siedem asyst w 33 występach.

✍️ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Nicolò Fagioli renews his Bianconeri contract until 2026! ⚪️⚫️#Fagioli2026 — JuventusFC (@juventusfcen) August 10, 2022

Jego kontrakt z Juventusem miał wygasnąć latem przyszłego roku, więc nowa umowa do czerwca 2026 r. gwarantuje, że Stara Dama nie będzie ryzykował stratą utalentowanego zawodnika na zasadzie wolnego transferu.

Istnieją również doniesienia, że reprezentant Włoch do lat 21 zostanie wrzucony do wyjściowej jedenastki przez trenera Maxa Allegriego na pierwszy mecz sezonu Serie A z Sassuolo. Szkoleniowcowi brakuje opcji, ponieważ Paul Pogba jest kontuzjowany, Adrien Rabiot zawieszony – i bliski przeprowadzki do Manchesteru United – podczas, gdy Arthur Melo nie jest częścią planów Juve.

