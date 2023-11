IMAGO / Insidefoto Na zdjęciu: Fabio Quagliarella

Nie będziemy mieli już okazji oglądać w akcji Fabio Quagliarelli

40-latek postanowił zakończyć piłkarską karierę

Włoch zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w Serie A

Legenda Serie A zakończyła karierę

Fabio Quagliarella przekazał smutną informację dla kibiców. Włoski napastnik postanowił odejść na sportową emeryturę. 40-latek w rozmowie ze “Sky Sport Italia” przyznał, że do tej decyzji został zmuszony.

– Jestem zmuszony do tego, aby zakończyć karierę. Jestem teraz wolnym agentem, ale moja forma fizyczna jest daleka od akceptowalnej, abym mógł wrócić na boisko. Teraz mam czas, aby zrozumieć, jaką ścieżkę mogę obrać – przekazał wychowanek Torino.

Były reprezentant Italii od lipca pozostawał na piłkarskim bezrobociu. Poprzednio reprezentował barwy Sampdorii. Jednak drugoligowy klub postanowił nie przedłużać z nim wygasającej umowy.

Fabio Quagliarella to absolutnie legenda Serie A. Na boiskach włoskiej ekstraklasy rozegrał łącznie 556. Zdobył aż 182 bramki, co plasuje go na 14. miejscu strzelców wszech czasów. W sezonie 2018/2019 sięgnął nawet po tytuł “Capocannoniere” z 26. trafieniami na koncie. Wyprzedził wówczas m.in. Krzysztofa Piątka i Cristiano Ronaldo.

